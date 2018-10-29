عبد الله بلحيف النعيمي يتفقد البنية التحتية في الساحل الشرقي

الشارقة 24:

أكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، أن الوزارة تعمل بشكل حثيث، للبحث في الحلول التي من شأنها الحد من الأضرار الناتجة عن مياه الأمطار، خلال فصل الشتاء، وتقديم الدعم والمساعدة للجهات ذات العلاقة بالحكومات المحلية، بهدف تعزيز ودعم منظومة البنية التحتية.

ولفت معاليه، خلال زيارته التفقدية للبنية التحتية في منطقة الساحل الشرقي للدولة، الإثنين، مع بدء موسم الأمطار للوقوف على كفاءتها، إلى أن الوزارة حرصت على تنفيذ مختلف المشاريع وفق أرقى المواصفات المتبعة عالمياً، لمواكبة ما حققته الدولة من إنجازات كبيرة، ولدعم منظومة البنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات.

وأشار وزير تطوير البنية التحتية، إلى جاهزية فرق عمل الوزارة، للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم المساعدة للشركاء في الجهات المحلية.

وتفقد معاليه الأضرار الناجمة عن مياه الأمطار بمنطقة "مربض"، بالفجيرة، ووجه بضرورة مباشرة التنسيق مع الجهات المحلية، لدراسة الحلول الجذرية للأضرار الناتجة عن الأمطار للمنطقة المحيطة بمدرسة "رميثة الأنصارية".

وأثنى معاليه على التدخل السريع من قبل فرق الوزارة، والدفاع، المدني والداخلية، وذلك قبل جريان الوديان في المنطقة، وكذلك على قرار إبقاء الطلبة يوم أمس داخل أسوار المدرسة، حماية لهم وحفاظاً على سلامتهم، مشيراً إلى أن الوزارة تأخذ بالحسبان عند تنفيذها مختلف مشاريع البنية التحتية في المناطق الشمالية، طبيعة المناخ في المنطقة وتأثرها بكميات كبيرة من الأمطار خلال فصل الشتاء.