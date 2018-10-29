حاكم رأس الخيمة يزور زنجبار ويشهد توقيع اتفاقية "تنقيب"

الشارقة 24 – وام:

التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الدكتور علي محمد شين، رئيس إقليم زنجبار في جمهورية تنزانيا، وذلك خلال زيارة سموه زنجبار، بدعوة من رئيس الإقليم، لحضور حفل توقيع اتفاقية تعاون مشترك، هي الأولى من نوعها بين هيئة غاز رأس الخيمة، وحكومة زنجبار، لتصبح الهيئة أول شريك لزنجبار، في مشروع التنقيب وإنتاج النفط والغاز.

وحضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والدكتور علي محمد شين، حفل التوقيع لتقديم دعمهما للاتفاقية التاريخية، بين هيئة غاز رأس الخيمة، متمثلة بشركتها الدولية "غاز رأس الخيمة زنجبار المحدودة"، وشركة زنجبار لتنمية البترول، حيث تعتبر هذه الاتفاقية الأولى التي توقعها زنجبار، بعد تطبيق قانون التنقيب عن النفط والغاز، والذي تم إقراره في العام 2016.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أن إمارة رأس الخيمة، لطالما تمتعت وزنجبار بعلاقات قوية، على مدى السنوات العديدة الماضية، وتعتبر هذه الاتفاقية الجديدة تتويجاً لجهودهما للتعاون من أجل مصلحة شعبيهما.