محمد بن زايد يطلع على مشروع "متحف العين وقلعة سلطان"

الشارقة 24 – وام:

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على مشروع "ترميم وتطوير متحف العين وقلعة سلطان التاريخية".

كما اطلع سموه، خلال استقباله، الإثنين، في مجلس قصر البحر بأبوظبي وفد دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، على التصميم الجديد لمبنى متحف العين ــ الذي يعد أقدم مبنى بني خصيصاً ليكون متحفاً في الدولة ــ إضافة إلى مختلف تصاميم المشروع ومجسم المخطط النهائي بعد إنجاز عمليات التوسعة والتطوير والترميم والتحديث التقني لعرض محتويات المتحف.

وقدم وفد دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عرضاً حول مراحل وتفاصيل مشروع الترميم الذي يستمر لعامين.

حضر عرض المشروع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة عضو المجلس التنفيذي، وسيف غباش مدير عام دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" اهتم بتأسيس متحف في وقت مبكر من قيام الدولة، مؤكداً أن رؤية الشيخ زايد كانت سديدة في التوجه إلى توثيق التراث والتاريخ والاهتمام بالآثار.

وأكد سموه أن قيادة الدولة الحكيمة تواصل المضي في مسيرة النهضة والتطوير بعزيمة وثبات بجانب التمسك بالهوية والأصالة والموروث والذاكرة التاريخية لهذا الوطن.

ونوه سموه بأن مشروع ترميم وتطوير متحف العين وقلعة سلطان يتكامل مع مشاريع التطوير الحديثة في الإمارة لتحافظ على طابعها المتميز الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة.