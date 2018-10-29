أمل القبيسي ونائب رئيس البوندستاغ الألماني يبحثان التعاون

الشارقة 24 – وام:

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، توماس أوبرمان نائب رئيس البوندستاغ الألماني "البرلمان الاتحادي" والوفد المرافق له.

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي، خلال اللقاء، أهمية الزيارات البرلمانية المتبادلة بين الجانبين، والتي تجسد ما يجمع البلدين من تعاون وشراكة وعلاقات قوية.

كما أكد الجانبان أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية، في إطار برنامج تبادل معرفي بين البرلمانيين، لتعزيز العلاقات المتعددة والتنسيق والدعم البرلماني في المحافل البرلمانية، مشيرين إلى أنه يمكن خلال البرنامج تبادل الخبرات والتدريب ودعم سرعة تنفيذ وإنجاز توجهات البلدين، وكل ما يتعلق بتيسير التعاون.

وأوضحت معالي الدكتورة القبيسي، أن المجلس الوطني الاتحادي كمؤسسة تشريعية حريص على المساهمة في جهود صنع مستقبل آمن وأفضل، وتعزيزها من خلال مشاركة البرلمانيين وعملهم والعلاقات مع برلمانات العالم.

من جهته، أشاد نائب رئيس البوندستاغ الألماني، بمشاركة المرأة الفاعلة في مختلف المجالات في دولة الإمارات وعضويتها في المجلس الوطني الاتحادي، ما يرمز بقوة ويجسد مدى الرؤية الثاقبة لقيادة الإمارات في تمكين المرأة.

وثمن الدور الذي يلعبه المجلس الوطني الاتحادي ودوره على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي وتبنية المقترحات والمبادرات التي تهم الإنسانية، منوهاً بإنشاء وزارتين للسعادة وللتسامح في الإمارات، ما يعكس قدرتها على تقبل الآخر والتعايش السلمي.

حضر اللقاء سعادة كل من عبد العزيز عبد الله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس، والدكتور سعيد عبد الله المطوع، وعزا سليمان بن سليمان، وحمد بن غليطة الغفلي، وفيصل حارب الذباحي، كما حضر اللقاء سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.