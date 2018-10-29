هزاع بن زايد: إطلاق "خليفة سات" لحظة إماراتية وعربية تاريخية فارقة

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن الإطلاق الناجح للقمر الصناعي "خليفة سات" لحظة إماراتية وعربية تاريخية فارقة وحافز قوي لكل الشباب على دروب الإنجاز والنجاح .

وتوجه سموه بالشكر الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على جهود ودعم سموهم من أجل ترسيخ طريق العلم والمعرفة ووضع ثقتهم الكاملة بأبناء الإمارات ليصنعوا الفارق.

وأفاد سموه بأن الإطلاق الناجح لخليفة سات، لحظة إماراتية وعربية تاريخية فارقة، نستحضر فيها كل المراحل الماضية التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة المجيدة، نستذكر زايد والآباء المؤسسين شاعرين بالفخر والاعتزاز لكل ما فعلوه حتى نصل إلى هذا الإنجاز.

وشَكَر سموه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذين رسخوا طريق العلم والمعرفة ووضعوا ثقتهم الكاملة بأبناء الإمارات ليصنعوا الفارق، وإطلاق "خليفة سات" حافز قوي لكل الشباب على دروب الإنجاز والنجاح.