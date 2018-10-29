الإمارات رئيساً للجنة الـ CIP العالمية لجودة صناعة الأسلحة

الشارقة 24 - وام:

تسلمت دولة الإمارات رئاسة لجنة الـ CIP العالمية لجودة صناعة الأسلحة والذخائر ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل وتضم في عضويتها "14" دولة هي المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا والنمسا والتشيك وروسيا وهنغاريا وتشيلي وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفنلندا وسلوفاكيا إلى جانب الدولة.

وتسلم وفد الدولة وفريق العمل من شرطة أبوظبي في قطاع شؤن الأمن والمنافذ برئاسة العميد عبد الرحمن الحمادي، شعار اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً في مدينة ليون الفرنسية، وذلك تمهيداً لاستضافة إمارة أبوظبي للاجتماع الرسمي رقم 35 للجنة والمقرر انعقاده خلال العام 2020 إذ تعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء.

وأهدى اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، مشيداً باستمرارية النجاح والتميز الذي تحققه الدولة في مختلف المجالات ومن بينها العمل الشرطي والأمني والذي أصبحت تتصدر فيه موقع الريادة والتميز العالمي.

وأضاف أن اختيار دولة الإمارات رئيسا للجنة الـ CIP لجودة صناعة الأسلحة والذخائر يعد إنجازاً إماراتياً يضاف إلى سلسلة لا متناهية من النجاحات والتميز النابع من سعي قيادتنا الرشيدة للتميز في جميع المحافل والميادين ولي شرف تمثيل الدولة من خلال إدارة هذه اللجنة.

من جهته أوضح العميد عبد الرحمن الحمادي أن دولة الإمارات بدأت التحضير للانضمام إلى لجنة الـ CIP خلال عام 2008 وبعد أن تم استيفاء جميع المتطلبات وتجهيز المختبرات الباليستية أسفرت المجهودات عن انضمام الإمارات كعضو دائم في اللجنة عام 2010، مشيراً إلى أن الدولة هي العضو والممثل الوحيد في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط في هذه اللجنة.

وذكر أنه منذ اعتماد مركز أبوظبي لفحص جودة الأسلحة والذخائر في شرطة أبوظبي وقطاع شؤون الأمن والمنافذ بتوجيهات من اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان لم يألو جهدا في تطبيق إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بتصنيع الأسلحة والذخائر في الدولة، حرصاً على سلامة وأمن مستخدميها والتي تأتي في المقام الأول من أهداف اللجنة الدائمة.

وأشاد الحمادي بالتنسيق والتعاون بين اللجنة الدولية CIP ومنظمة SAAMI - التي تشمل أميركا الشمالية وتتكون من 28 شركة أميركية مصنعة للأسلحة تتفق فيما بينها على مواصفات ومعايير خاصة بجودة الأسلحة النارية والذخائر التي تصنعها.