"الداخلية" تشارك في اجتماعات الجمعية الدولية لقادة الشرطة

الشارقة 24 – وام:

شارك وفد من وزارة الداخلية برئاسة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي، والعقيد الدكتور علي بن ضاعن الغفلي نائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الوزارة في الاجتماع السنوي لمجلس إدارة والرؤساء الإقليميين للجمعية الدولية لقادة الشرطة الذي انعقد في الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً، وحضر جانباً منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقى فيه كلمة بالافتتاح، أكد فيها دعم بلاده اللامحدود للأجهزة الشرطية والعمل على تطويرها، وحرصها على تعزيز التعاون الدولي.

كما حضر اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي اجتماعات اللجنة الدولية لرؤساء الأقاليم بصفته الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمرافقة العقيد علي بن ضاعن الغفلي عضو مجلس الإدارة للجمعية الدولية ونائب الرئيس الإقليمي.

تم في هذه الاجتماعات مناقشة تفصيلية لأوضاع الأقاليم من خلال مداخلة مطولة ألقاها اللواء العبيدلي، بالإضافة إلى مناقشة موضوع التجديد للأقاليم عبر الانتخابات التي جرت هناك، وموعد ومكان عقد المؤتمر الإقليمي للجمعية القادم في عام 2019، حيث جرى اختيار الإمارات، تقديراً لدورها الداعم للجمعية ولما تقدمه من تعاون في تعزيز العمل الدولي المشترك.

كما تم في الاجتماعات متابعة توصيات الاجتماع السابق الذي انعقد في فيلادلفيا في 2017، وتحدث اللواء العبيدلي بصفته الرئيس الإقليمي وممثلاً لدولة الإمارات عن أوضاع القسم الدولي للجمعية وسبل تعزيز دوره وتطويره لتحقيق الأهداف الرئيسية له في خدمة العمل الشرطي حول العالم.