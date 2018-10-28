ميناء الفجيرة يسجل أعلى كمية أمطار منذ 1977

الشارقة 24 – وام:

سجل ميناء الفجيرة الأحد، أعلى كمية هطول أمطار خلال 24 ساعة، في شهر أكتوبر ،وذلك منذ العام 1977، بعدما سجل 102.8 ملم، في حين كانت أعلى كمية تراكمية قد سجلت سابقاً في 8 أكتوبر من العام 2016 بمنطقة الشويب، وبلغت 94 ملم.

وذكر المركز الوطني للأرصاد في هذا الصدد، أن كميات الأمطار المسجلة بميناء الفجيرة بلغت 102.8 ملم، ومخيرز 50.7 والقور 35.6 والطويين 35، والمنامة 34.6 وحتا 29 والفرفار 23، وجبل الحبن 18.3 وضدنا 16.8، والمنامة 8.2 ووادي شحة-رأس الخيمة 7.8 والعجيلي طوى 6.4 وخورفكان 5.8 وغياثي 5.2 ومربح 3.2 وفلج المعلا 2.8 ومزيرعة 1.8 ودبا 1.6 وصير بني ياس 1.4 والعرجان-المليحة 1 وتييد 0.9 والذيد 0.8 وأبو البخوش 0.6 ورأس مشيرب-دبا الفجيرة-أم القيوين 0.4 والوثبة-جبل مبرح 0.2 ملم.

وقد هطلت أمطار غزيرة على مناطق الهباب-دبي، وطريق دبا-مسافي-دبا الحصن، والرويس-منطقة الظفرة، والحنية-الفجيرة، وسكمكم-الفجيرة، وجبل جيس-رأس الخيمة، وسما-رأس الخيمة، والغيل-رأس الخيمة، والحيل-رأس الخيمة، ووادي السدر-الفجيرة، والطيبة-الفجيرة، والخليبية–الفجيرة، وشارع الشيخ خليفة-الفجيرة، ووادي وم-الفجيرة، ووادي الفاي-الفجيرة.

فيما هطلت أمطار متوسطة على مناطق الحمرا-منطقة الظفرة، ووادي شعم-رأس الخيمة، ووادي غليلة-رأس الخيمة، وبينونة-منطقة الظفرة، في حين شهدت مناطق البدية-الفجيرة، وشرم-الفجيرة، والغيل-رأس الخيمة، أمطاراً ما بين الخفيفة والمتوسطة.