حاكم رأس الخيمة يصدر مرسوماً بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة "خور المزاحمي"

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مرسوماً أميرياً بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة "خور المزاحمي"، لتكون أول محمية طبيعية، ومحمية أراضٍ رطبة بالإمارة.

أعلن ذلك سعادة الدكتور سيف محمد الغيص، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، مؤكداً أن إعلان هذه المحمية الذي تم تزامناً مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف الـ 13 لاتفاقية "رامسار"، جاء ليظهر مدى اهتمام وحرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وتنمية مواردها الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي في الإمارة، واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة.

وأوضح أن هناك جملة من الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها، بإعلان محمية خور المزاحمي، وتتمثل في حماية مناطق تمثل مختلف الأنظمة البيئية، والموائل والأنواع في الإمارة، منوهاً إلى أن محمية خور المزاحمي، والتي تقع على بعد 14 كيلو متراً إلى الجنوب من مدينة رأس الخيمة، وتمتد على مساحة 3 كيلومترات مربعة، تعد موئلاً للعديد من الأنواع ذات الأهمية البيئية العالية.