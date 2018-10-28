البواردي والمهيري يشهدان افتتاح مشروع "البيوت الزجاجية" بالعين

الشارقة 24 – وام:

شهد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، رئيس مجلس إدارة مركز الأمن الغذائي، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة، المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، الأحد، حفل افتتاح مشروع البيوت الزجاجية لشركة "الظاهرة بايوا" في مدينة العين.

ويعد المشروع، الذي تبلغ تكلفته 40 مليون يورو، وينتج 3000 طن من الطماطم سنوياً، الأول والفريد من نوعه في العالم، وثمرة التعاون بين شركة بايوا الألمانية، وشركة الظاهرة القابضة، إحدى الشركات المتعددة الجنسيات، الرائدة في مجال الأعمال التجارية الزراعية.

وكان حفل الافتتاح قد بدأ بالسلام الوطني للدولة، ألقت بعده معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري كلمة، أشارت فيها إلى أن مشروع البيوت الزجاجية للظاهرة بايوا، يعد مثالاً نموذجياً للمنشآت التي بإمكانها أن تلعب دوراً محورياً، في تحقيق دولة الإمارات لأعلى مستويات الاكتفاء الذاتي الغذائي، وتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي في الدولة، والارتقاء به إلى آفاق جديدة.