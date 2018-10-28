حمدان بن زايد يطلع على مخططات مشروع "شاطئ المرفأ السكني"

الشارقة 24 – وام:

اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على مخططات مشروع شاطئ المرفأ السكني، الذي تنفذه شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة"، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر النخيل الأحد، المهندس سويدان راشد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة"، بحضور سعادة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة حمد نخيرات العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان .

وتعرف سموه خلال اللقاء على المشروع الذي يقع بمدينة المرفأ بمنطقة الظفرة، و تبلغ مساحته حوالي 223 هكتاراً ويتكون من410 وحدات سكنية، و4 مساجد و13 حديقة عامة، و6 أسواق مجتمعية، إضافة إلى شاطئ عام وعائلي وشاطئ للسيدات.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، حرص القيادة الرشيدة على توفير كل سبل العيش الكريم وتلبية متطلبات المواطنين، فيما يخص المساكن والأراضي، والارتقاء بالأحياء السكنية التي يتم إنشاؤها، والتي تنفذ من قبل الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، حتى تحقق التواصل المطلوب بين أفراد المجتمع، بمستويات عالية من الرفاهية في مختلف الجوانب الاجتماعية والعمرانية.