"الوطني" يوافق على إنشاء "لجنة المستقبل" ضمن جلسته الإجرائية

الشارقة 24 – وام:

عقد المجلس الوطني الاتحادي، الأحد، جلسته الأولى الإجرائية من دور انعقاده العادي الرابع، من الفصل التشريعي السادس عشر، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس، في مقره بأبوظبي، جرى خلالها انتخاب مراقبين اثنين، وتشكيل اللجان الدائمة للمجلس.

ووافق المجلس على إنشاء لجنة باسم لجنة المستقبل، بعد أن وافق على مشروع نظام اللجنة، وفقاً للمادة 49 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتختص اللجنة بدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير، فيما يتعلق باستشراف المستقبل في خصوص الموضوعات العامة والتشريعات ذات العلاقة، ودعم كافة اللجان المختصة بشأن المسائل المتعلقة بالمستقبل، لتحقيق مئوية الإمارات 2071م، واقتراح سبل التعاون مع الجهات المختصة ذات الصلة، باستشراف المستقبل، ودراسة الأثر التشريعي المستقبلي لمشروعات القوانين.

وأكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، في كلمة لها في مستهل الجلسة، ثقتها في توجيه كل الطاقات والجهود من أجل مواصلة ما تم إنجازه، خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، من مهام واختصاصات تشريعية، ورقابية، وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية .