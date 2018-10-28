أحمد بن محمد يحضر حفل جائزة راشد للتفوق العلمي 2018

الشارقة 24 - وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الأحد، حفل جائزة راشد للتفوق العلمي.

ونظمت الحفل، ندوة الثقافة والعلوم في مقرها بدبي، لتكريم كوكبة جديدة من حملة درجة الأستاذية، وشهادة الدكتوراه.

وكرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ثلاثة من الحاصلين على درجة الأستاذية، و99 من الحاصلين على درجة الدكتوراه ذكوراً، و45 من حملة الدكتوراه إناثاً.

كما كرم سموه شخصية العام العلمية والتي استحقتها "جامعة الإمارات العربية المتحدة"، تشجيعاً منها للبحث العلمي، ولدعمها الكبير لمسيرة الثقافة في الدولة.