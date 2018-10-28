انطلاق منتدى "الطلبة توطين 360" في أبوظبي

الشارقة 24:

انطلقت يوم الأحد، فعاليات الدورة الثانية لـ "منتدى الطلبة توطين 360"، بمركز المؤتمرات في أبوظبي، بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وبمشاركة أكثر من 1500 مواطن ومواطنة، من طلبة مؤسسات التعليم العالي.

ويقام المنتدى، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الثلاثاء المقبل، برعاية مجلس التعليم والموارد البشرية، وبتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص.

ويأتي تنظيم المنتدى، في إطار "البرنامج الوطني للتوجيه والإرشاد المهني"، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن حزمة سياسات وبرامج منهجيتها الجديدة، للتعامل مع ملف التوطين، بهدف توعية الطلبة والشباب المواطنين، بأهمية العمل في القطاع الخاص، وإبراز المزايا التي يوفرها، إلى جانب إرشادهم مهنياً، وتمكينهم بالمهارات والاحتياجات الوظيفية التي يتطلبها العمل في القطاع الخاص.

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، أهمية المنتدى ودوره الكبير في الجهود الوطنية المبذولة لتمكين شباب الوطن لا سيما الطلبة منهم، وبلورة ثقافة العمل لديهم، بما يجعلهم قادرين على قيادة القطاعات الاقتصادية، وشغل مهن المستقبل بكفاءة واقتدار، وبما يلبي احتياجات سوق العمل من هذه المهن.

وشهد اليوم الأول، 24 جلسة تعريفية، و24 محاضرة تثقيفية، ألقاها 25 مدرباً، في حين استعرض 8 متحدثين إماراتيين، قصص نجاحهم وتجاربهم الشخصية في العمل في القطاع الخاص.

وتضمن المنتدى 6 محطات ومسارات رئيسة، هي محطات اكتشاف القدرات والتدريب والتوعية والتحفيز، بالإضافة إلى معرض فرص التدريب الميداني وكذلك محطتي التعليم والمستقبل.