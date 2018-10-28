شرطة أبوظبي تنظم مؤتمر ومعرض "الأدلة الجنائية" الثلاثاء

الشارقة 24 – وام:

تنظم شرطة أبوظبي، الثلاثاء، الدورة الثانية من مؤتمر ومعرض الخليج العربي للأدلة الجنائية التي تناقش أحدث المستجدات والتحديات التي يواجهها قطاع الأدلة الجنائية.

ويشهد الحدث، مشاركة ما يزيد على 50 متحدثاً من كبار الخبراء والمتخصصين في مجال الأدلة الجنائية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد العميد عبد الرحمن الحمادي مدير إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي رئيس اللجنة المنظمة أهمية الحدث الذي يمثل فرصة مهمة للاطلاع على أحدث الاتجاهات في قطاع الأدلة الجنائية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الخبراء المختصين في هذا القطاع بالمنطقة.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تعد سباقة في مجالات التحديث والتعليم المستمر والاستثمار في المعرفة للعنصر المواطن، مشيراً إلى أن أغلب العاملين في الإدارات التابعة للأدلة الجنائية من العنصر المواطن.

ويهدف المؤتمر إلى رفع الكفاءة، وتبادل الخبرات، وتقديم آخر البحوث العلمية، بالإضافة إلى عرض قضايا هذا المجال العلمي المتخصص، ويسلط المعرض الضوء على أحدث منتجات التحليل الجنائي للأدلة، وأيضاً مسرح الجريمة، وخدمات ومعدات التحقيق الرقمي، والمختبرات.