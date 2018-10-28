سلطان الجابر يستقبل أعضاء مجلس الشباب الإعلامي

الشارقة 24 –وام:

استقبل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، أعضاء مجلس الشباب الإعلامي، حيث أثنى على جهودهم التي بذلوها خلال الفترة الماضية، وناقش معهم تطوير آليات جديدة للخروج بمبادرات مبتكرة تخدم القطاع وأفراد المجتمع الإماراتي من خلال رؤية الشباب.

وأكد معاليه أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تركز بشكل دائم ومستمر على الشباب ودورهم المحوري في المساهمة في تحقيق أهداف وتطلعات دولة الإمارات الحالية والمستقبلية في التقدم والريادة، مشيراً إلى أن تحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، يتطلب مساهمة فاعلة من فئة الشباب، حيث المهارة والطاقة والحماس، خاصة أن مجتمع الإمارات يتميز بأنه مجتمع شاب.

ولفت معاليه إلى أنه استلهاماً لفكر القيادة وتجسيداً لتوجيهاتها، فقد وضع المجلس الوطني للإعلام جيل الشباب في مقدمة اهتماماته، منوهاً إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشباب الإعلامي في تحقيق رؤية المجلس الوطني للإعلام واستراتيجيته الخاصة بتطوير القطاع الإعلامي المحلي والنهوض به، وتمكينه من مواكبة التطورات العالمية المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام العالمي.