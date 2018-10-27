"الشيخة فاطمة الإنسانية" تخفف معاناة آلاف اللاجئين الروهينغا

الشارقة 24 – وام:

استطاعت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية، استقطاب دفعة جديدة من الأطباء الشباب وتمكينهم من التخفيف من معاناة الآلاف من اللاجئين الروهينغا، من خلال تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للأطفال والنساء وكبار السن تحت شعار "على خطى زايد" بمشاركة نخبة من المتطوعين من الإمارات وبنجلاديش في فرق عيال زايد التطوعية.

وأوضحت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، أن هذه الحملة جاءت انسجاماً مع نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذى أولى العمل الإنساني جل اهتمامه، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الانساني، كما تأتي بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية .

وذكرت السويدي أن حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية تضمنت في محطتها الحالية في منطقة كوكس بازار البنجالية تنظيم برامج تطوعية إنسانية لعلاج النساء والأطفال باستخدام عيادات متنقلة ومستشفى ميداني، وتنظيم ملتقى لشباب الإنسانية يهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني بمشاركة شباب الإمارات وبنجلاديش من المتطوعين في برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع، وذلك في إطار سلسلة من الملتقيات والمجالس الشبابية في مختلف دول العالم الهادفة إلى استقطاب وتأهيل وتمكين الشباب في خدمة الإنسانية وصناعة القادة من الكفاءات الشبابية القادرة على خدمة مجتمعاتهم تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية.

وأضافت أن الحملة استطاعت أن تصل برسالتها الإنسانية لآلاف النساء والأطفال في محطتها الحالية في منطقة اللاجئين الروهينغا، من خلال خدماتها الإنسانية ونجحت في استقطاب أفضل الكوادر الطبية وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات تشخيصية والعلاجية والوقائية التي ساهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة المرضى المعوزين وزيادة الوعي المجتمعي بأهم الأمراض وأفضل سبل العلاج والوقاية.