وزارة الدفاع تشارك في منتدى "حوار المنامة 2018"

الشارقة 24 – وام:

ترأس سعادة مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع وفد الوزارة المشارك في فعاليات منتدى "حوار المنامة 2018"، الذي ينعقد في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وعلى هامش المنتدى التقى سعادة مطر سالم علي الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، مع توبياس إلوود وزير الدولة لشؤون المحاربين القدامى النائب في البرلمان البريطاني.

وجرى خلال اللقاء بحث وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الإمارات وبريطانيا في المجال الدفاعي، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعقد حوار المنامة سنوياً ويجمع عشرات الشخصيات الأمنية والعسكرية والسياسية والمفكرين الاستراتيجيين من آسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وأوروبا لتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الأمنية.

وسلطت الجلسات العامة للمنتدى الضوء على مناقشة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، والعلاقات المتحولة والنظام الشرق أوسطي الناشئ، والصراع والدبلوماسية في الشرق الأوسط، وتثبيت الاستقرار وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط، والأمن والتنافس في منطقة القرن الأفريقي.

ويناقش المشاركون في جلسات الحوار الخاصة التحديث والتصنيع الدفاعي في الشرق الأوسط، وأمن باب المندب، والطاقة النووية وعدم انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، والمصالح المشتركة بين آسيا والشرق الأوسط.