الإمارات تبحث تعزيز العلاقات مع باكستان في الاقتصاد والتنمية

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تولي اهتماماً كبيراً لتوثيق وتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع الدولة مع جمهورية باكستان الإسلامية، والتي تقوم على أسس راسخة مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة، والتطابق في وجهات النظر، تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معاليه بناء على توجيه القيادة، إلى جمهورية باكستان الإسلامية، على رأس وفد اقتصادي ضم ممثلين من أكثر من 15 جهة، من القطاعين الحكومي والخاص، من دولة الإمارات، بمن فيهم عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، والمؤسسات الاستثمارية الإماراتية.

وعقد معاليه سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الباكستانيين، وعلى رأسهم عمران خان رئيس الوزراء، ومخدوم شاه محمود قريشي وزير الخارجية، وأسد عمر وزير المالية، وعمر أيوب خان وزير الطاقة، وعدد من الوزراء في حكومة باكستان.

وخلال لقاء رئيس الوزراء، نقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية باكستان الإسلامية، قيادة وحكومة وشعباً وتمنياتهم لهم بمزيد من التقدم والنماء والازدهار.

وحمل رئيس الوزراء، معاليه تحياته إلى القيادة الرشيدة، وإلى حكومة وشعب دولة الإمارات، متمنياً لهم المزيد من التقدم والازدهار.

وتركزت مباحثات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر مع المسؤولين الباكستانيين، على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والطاقة، والزراعة وزيادة حجم التبادل التجاري.

واتفق الجانبان على خريطة طريق، وإطار عملي لتطوير العمل الاقتصادي الثنائي المشترك، والاستفادة من الفرص والميزات العديدة المتاحة للاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما في مجالات الطاقة والبترول والزراعة والاتصالات، والبنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية والمياه وغيرها.

كما اتفق الجانبان على المضي قدماً نحو إجراءات عملية تضمن تحقيق مزيد من التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري، وإزالة كافة العراقيل التي تعترض المستثمرين في ظل وجود أرضية إيجابية للاستثمار، تعمل بشكل رئيسي للبناء على النجاحات التي تحققت في السابق، وتمضي قدماً نحو علاقة استراتجية بين البلدين الصديقين.

وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر، أن القيادة في دولة الإمارات تولي أهمية خاصة لعلاقتها مع باكستان، لما لها من أبعاد تاريخية تشمل التعاون الاقتصادي والتجاري والتنموي والاجتماعي، مشيراً إلى أن الزيارة تتزامن مع نمو العلاقات بين البلدين على المستويات كافة.

وشدد على أهمية استغلال الفرص المتاحة وتوفير البيئة الإيجابية للدفع قدماً بالتعاون في شتى المجالات، خاصة في ظل وجود ثقة متبادلة، وتفاهم في الرؤى بين قيادتي البلدين، ما يجسد عمق العلاقة التي أرسى دعائمها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".