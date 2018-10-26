محمد بن زايد يستقبل المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الجمعة، في قصر الشاطئ ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

ورحب سموه بديفيد بيزلي وتبادل معه الحديث حول أهمية ودور برنامج الغذاء العالمي في توفير المساعدات الإنسانية والغذائية لملايين المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الظروف.

وتم خلال اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة وهيئاتها الإنسانية والخيرية المعنية وبرنامج الغذاء العالمي، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإنسانية والصعوبات والتحديات التي يواجهها البرنامج في توفير الأغذية اللازمة للمحتاجين والوصول إليهم في بعض الحالات والمناطق.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تكثيف جهودها ومبادراتها الإنسانية والخيرية والإنمائية الخاصة لصالح الدول والمجتمعات المحتاجة، كما تعمل مع المؤسسات الدولية على تنفيذ برامج فعالة وسريعة للتخفيف من معاناة المتأثرين والمتضررين من الشعوب والفئات في مختلف مناطق العالم.

وقال سموه إن العطاء والتضامن الإنساني نهج أصيل ومبدأ ثابت تقوم عليه سياسة الدولة وأحد ركائزها الأساسية الراسخة منذ نشأتها، مشدداً سموه على دعم الإمارات الجهود الدولية كافة لمواجهة الأزمات الإنسانية المتفاقمة.

من جانبه أشاد المدير التنفيذي للبرنامج بالدور الإنساني الرائد الذي تؤديه دولة الإمارات إقليماً ودولياً في ميادين العطاء والبذل من خلال مؤسساتها الإنسانية والخيرية الفاعلة وجهودها المقدرة، مثمناً دعم الدولة لجهود البرنامج وغيره من الهيئات الإنسانية الأممية وتقديمها كل أشكال المساعدة وتأمين الإمدادات الغذائية والعلاجية إلى مستحقيها حول العالم.

حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة والوفد المرافق للمسؤول الأممي.