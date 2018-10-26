حاكم عجمان يُعزي ملك الأردن في ضحايا السيول

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية إلى الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا السيول التي شهدتها منطقة البحر الميت أمس.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان في برقيته عن خالص تعازيه للملك عبد الله الثاني وذوي الضحايا والشعب الأردني، سائلاً العلي القدير أن يرحمهم وأن يلهم آلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتين إلى ملك الأردن.