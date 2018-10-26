حاكم أم القيوين يُعزي ملك الأردن في ضحايا السيول

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية إلى الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا السيول التي شهدتها منطقة البحر الميت أمس الخميس.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين في برقيته عن خالص تعازيه لجلالة الملك عبد الله الثاني وذوي الضحايا والشعب الأردني، سائلاً العلي القدير أن يرحمهم وأن يلهم آلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تعزية مماثلة إلى ملك الأردن.