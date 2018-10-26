حاكم الفجيرة وولي عهده يعزيان ملك الأردن

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تعزية إلى الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا السيول التي شهدتها منطقة البحر الميت أمس الخميس.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة في برقيته عن خالص تعازيه لجلالة الملك عبد الله الثاني وذوي الضحايا والشعب الأردني، سائلاً الله تعالى أن يرحمهم وأن يلهم آلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تعزية مماثلة إلى ملك الأردن.