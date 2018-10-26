الإمارات تستعرض تجربتها في مجال تمكين الشباب بمؤتمر في كازاخستان

الشارقة 24 – وام:

شاركت سعادة المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي في مؤتمر "الاستثمار في الشباب: الاهتمام بهم جميعاً"، الذي عقد في كازاخستان، بحضور ممثلين عن 35 دولة وأكثر من 200 متحدث ومشارك من البرلمانيين والمؤسسات الحكومية والأكاديمية والمنظمات الشبابية.

وأوضحت عزة سليمان في كلمة لها خلال جلسة بعنوان "الفرص ومخاطر الشباب في سباق العولمة"، أن قيادة دولة الإمارات لم تكتف بالتوجيه ووضع الرؤية لتمكين الشباب، وإنما تشاركهم في الميدان وتقود مختلف الفعاليات المعنية بهم، وقالت: "الشباب أنفسهم يقودون ملفهم عبر أصغر وزيرة دولة للشباب في العالم ".

وتطرقت إلى تجربة مجالس الشباب التي تعتبر بمثابة نواة سيخرج منها قادة المستقبل بمختلف قطاعات الدولة، ووجهت دعوة للمشاركين من برلمانيين وخبراء إلى اتخاذ خطوات عملية على الأرض للاستفادة من طاقات الشباب في ظل الإمكانيات المتاحة في كل بلد وخصوصيتها.