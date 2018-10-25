البواردي يشهد تخريج دورة ضباط الخدمة الوطنية في "زايد العسكرية"

الشارقة 24 – وام:

شهد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة اليوم الخميس، بمناسبة تخريج دورة ضباط الخدمة الوطنية الثالثة بكلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين.

حضر حفل التخريج، سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وعدد من كبار القادة والضباط والمسؤولين وأولياء أمور الخريجين.

وبدأ الحفل بتقدم قائد الاستعراض مستأذناً معالي محمد بن أحمد البواردي بتفتيش طابور الخريجين، حيث تفضل معاليه يرافقه العميد الركن علي سيف النعيمي قائد كلية زايد الثاني العسكرية بتفقد طابور الخريجين، بعد ذلك استأذن قائد الطابور لبدء الاستعراض.

وقدم الخريجون عرضاً عسكرياً مروراً أمام المنصة الرئيسية مؤدين التحية العسكرية، عقب ذلك تقدم طابور العرض بهيئة الاستعراض إلى الأمام حيث أدوا التحية العسكرية، ثم ردد الخريجون قسم الولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

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بعدها، ألقى قائد كلية زايد الثاني العسكرية كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن قيادتنا الرشيدة حريصة على الاستثمار في العنصر البشري المدرك لقيم التضحية وحب وطنه والولاء لقيادته والقادر على تعزيز مكانة الدولة في مختلف الميادين وإعلاء شأنها بين بلدان العالم.

وأوضح أن مشروع الخدمة الوطنية هو المشروع الرائد في الدولة الذي يلهمنا جميعاً القيم النبيلة في الولاء والانتماء للوطن والقيادة وفي حب العمل وتحمل المسؤولية و هو الذي يجمع القيادة والشعب والمؤسسات الحكومية والخاصة على التكاتف والاصطفاف من أجل بناء الوطن وحماية مكتسباته وتحقيق التنمية الشاملة في أسمى معانيها، وبناءً على ذلك فقد تم تطوير هذا البرنامج الرائد لضباط الخدمة الوطنية ليحقق أقصى استفادة منه بالتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وقيادة معهد التدريب بالقوات البرية لتصميم منهاج تدريبي متكامل وشامل للاحتياجات التدريبية تحت إشراف ومتابعة من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وتوجه قائد الكلية بجزيل الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على عنايتهم الكريمة وجهودهم العظيمة في دعم الكلية ومتابعة تطويرها والارتقاء بها.

بعد ذلك، سلم راعي الحفل الجوائز لأوائل الدورة والمتفوقين مهنئاً ومباركاً التميز والتفوق العلمي، ثم ردد الخريجون قسم الولاء وهتف الجميع ثلاثاً بحياة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله ".

ومن جهة أخرى، افتتح معالي محمد بن أحمد البواردي مبنى زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان للتقييم والتعليم في كلية زايد الثاني العسكرية.

ويتضمن المبنى 15 قاعة وينقسم إلى قسمين يضم أولهما 7 قاعات دراسية تستوعب كل منها 120 مرشحاً، فيما يتضمن القسم الثاني 8 قاعات امتحانات تستوعب كل منها 30 مرشحاً.