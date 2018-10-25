الهلال يطلع على احتياجات مركز القطابا الصحي بالحديدة

الشارقة 24 – وام:

زار وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، برئاسة سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، مركز القطابا الصحي بمحافظة الحديدة.

واطلع الوفد، على احتياجات المركز الطبية والفنية الضرورية، وذلك في إطار مشروعات الهيئة، لبناء وتأهيل البنى التحتية والمرافق الحيوية، خاصة بالقطاع الصحي، وتعزيز قدراته في المناطق المحررة، لخدمة أبناء اليمن الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة.

ولبى وفد الهلال الأحمر، خلال الزيارة، بحضور الدكتور الحسن علي طاهر محافظ الحديدة، متطلبات المرضى اليمنيين، وقدم الدعم الفوري اللازم لأسرهم، بما يعزز قدراتهم على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.