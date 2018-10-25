حمدان بن زايد يشهد منافسات سباق دلما للمحامل الشراعية

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، يوم الخميس، منافسات النسخة الثانية من مهرجان سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وأقيم تحت رعاية سموه .

وشارك في السباق، الذي يعد أكبر تظاهرة رياضية بحرية تراثية ضمن احتفالات الدولة في 2018 بعام زايد، 116 محملاً وثلاثة آلاف بحار من مختلف إمارات الدولة، وبجوائز مالية بلغت قيمتها 25 مليون درهم.

وشهد السباق، إلى جانبه سموه، الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة سلطان بن خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بو شهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة أحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، وماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وعدد من المهتمين بهذه الرياضة البحرية.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال استقباله الفائزين، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للرياضات البحرية والتراثية ودعم سموهما الدائم للتراث الوطني الأصيل، مؤكداً أن القيادة زرعت في نفوس الجميع عشق كل ما يتعلق بتراث الوطن إيمانا منها بأن الاعتزاز بالماضي هو السبيل لبناء أمة قوية قادرة على مواجهة أي تحد.