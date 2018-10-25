حاكم رأس الخيمة يعزي في وفاة عبيد الخاطري

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يوم الخميس، واجب العزاء إلى الشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري، في وفاة المغفور له أخيه عبيد بن علي بن عبيد الخاطري.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس الشيخ مفتاح بن علي الخاطري بمنطقة الحمرانية في رأس الخيمة، يرافقه الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي، عن خالص تعازيه ومواساته، إلى أنجال وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.