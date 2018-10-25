مؤتمر الدفاع الوطني في عصر الابتكار التكنولوجي يختتم أعماله

الشارقة 24 – وام:

اختتمت وزارة الدفاع أجندة مؤتمرها السنوي "القادة لحروب القرن الواحد والعشرين"، الذي عقد تحت شعار "الدفاع الوطني في عصر الابتكار التكنولوجي"، بمشاركة نخبة من كبار القادة والخبراء والمتخصصين والأكاديميين المدنيين والعسكريين، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وعقدت صباح الخميس، في أكاديمية ربدان، مجموعة ورش عمل تخصصية بناء على مخرجات وتوصيات اليوم الأول للمؤتمر، للخروج بالرؤى التكاملية والتوافقية على مستوى جميع المكونات الوطنية، شارك فيها متحدثون محليون ودوليون وعدد من الخبراء.

وناقش الحضور، في ورش العمل مجموعة من المحاور المتعلقة بموضوع المؤتمر "الدفاع الوطني في عصر الابتكار التكنولوجي"، مثل الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في الدفاع والأنظمة الذاتية والروبوتات والأنظمة المستقلة والمواد المتقدمة والإنسان المعزز والتكنولوجيا الحيوية ومأسسة الابتكار واستخدام الابتكار في الحروب المستقبلية وأخلاقيات الابتكار في الدفاع وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

واستعرض المؤتمر، الذي عقد على مدار يومين، في مقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومقر أكاديمية ربدان في أبوظبي، دور وتداعيات الابتكار والتكنولوجيا على الأمن والدفاع الوطني في سياق التطور المتسارع في الابتكار التكنولوجي، كما بحث إيجاد الأدوات الفعالة لتسخير الابتكار لمعالجة التحديات الدفاعية، وصولاً لترسيخ ثقافة تكاملية مشتركة لأهمية الابتكار لدى جميع مستويات المكونات الوطنية.