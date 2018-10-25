وزير الدفاع الكازاخستاني يستقبل سفير الدولة لدى أستانا

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي نورلان يرميكبايف وزير الدفاع في كازاخستان، سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، وسعادة راشد علي المحرزي الملحق العسكري، وذلك بمكتبه في مقر الوزارة.

رحب معالي الوزير بسعادة السفير والملحق العسكري ونائب الملحق العسكري، وأشار إلى متانة علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال العسكري، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز التعاون في مجال الدفاع والصناعات العسكرية بين البلدين.

من جانبه، أشاد سعادة السفير بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وكازاخستان في شتى المجالات، لافتاً إلى أن الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون المثمر مع جمهورية كازاخستان في المجالات كافة.

وأشار سعادته في هذا الصدد إلى افتتاح قاعة الإمارات العربية المتحدة في جامعة الدفاع الوطني في أستانا، والتي ستسهم في تطوير التعاون العسكري بين البلدين.

من جانبه، أكد سعادة راشد علي المحرزي الملحق العسكري للدولة في كازاخستان، خلال اللقاء، أهمية تفعيل التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين، من خلال تبادل الزيارات والاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات في المجال العسكري بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء، سعادة طلعت مختاروف نائب وزير الدفاع الكازاخستاني، والسيد حميد سعيد النعيمي نائب الملحق العسكري.