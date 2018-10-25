"وطني الإمارات" تطلق حملة "حماة العلم" بنسختها الخامسة

الشارقة 24:

كثّف فريق عمل حملة "حماة العلم" من موظفين مؤسسة وطني الإمارات وفرق العمل التطوعية جهودها لتحقيق الهدف الرئيسي للحملة، وهو زيارة وتوزيع الأعلام وصناديق "تعهّد العلم" على كل من المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات، للتعريف بطرق المحافظة على هيبة العلم ومراسم العلم التي يجب الانتباه إليها عند التعامل واستخدام العلم بأي شكل من الأشكال.

تسليم 950 علماً

وأفاد ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، بأن المؤسسة بدأت بالاستعداد للاحتفاء بيوم العلم منذ بداية أكتوبر الجاري، بإطلاق حملة "حماة العلم" في نسختها الخامسة، حيث تم توزيع 950 علماً على جهات مختلفة في إمارة الفجيرة، وإمارة عجمان، وإمارة أم القيوين.

وتسلّمت كلية التقنية العليا "طالبات" فرع الفجيرة 250 علماً، وفي إمارة عجمان زار فريق الحملة مستشفى خليفة إذ تم تسليم إدارة المستشفى 250 علماً، بالإضافة لدائرة البلدية والتخطيط التي تسلمت 250 علماً، وفي إمارة أم القيوين سلّم موظفي مؤسسة وطني الإمارات بلدية أم القيوين 100 علماً، والدائرة الاقتصادية في أم القيوين 100 علماً.