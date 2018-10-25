سفارة الدولة تستضيف حفل مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية - الإماراتية

الشارقة 24 – وام:

استضاف سعادة فهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا حفل عشاء على شرف مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية - الإماراتية، والذي يأتي تزامناً مع "عام زايد" في مبادرة تعكس مدى الحب والعرفان لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه .

وتضم مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية - الإماراتية أعضاء مجلس العموم والشيوخ بالبرلمان الكندي من كلا الجنسين وممثلين لجميع الأحزاب والمقاطعات والأقاليم الكندية برئاسة معالي بيرسي داون، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكندية - الإماراتية.

حضر الاحتفال - الذي أقيم في مقر بعثة الدولة في أوتاوا - عدد من كبار المسؤولين بالبرلمان الكندي، من بينهم معالي بارديش شاغار، رئيسة مجلس نواب الحكومة بمجلس العموم، والسيد عمر الغبرا السكرتير البرلماني لوزير التجارة الدولية ، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الكندية، بالإضافة إلى معالي جون شاريه، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الكندي - الإماراتي، ورئيس وزراء مقاطعة كيبيك، وعدد من الضيوف القادمين من المملكة المتحدة، وكالغري، ومونتريال وتورونتو الى جانب سعادة سلطان الحربي، القنصل العام لدولة الإمارات في تورونتو، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في البعثة.

وألقى سعادة السفير الرقباني خلال الحفل كلمة ترحيبية بالحضور، تحدث خلالها عن علاقات الصداقة التي تجمع دولة الإمارات وكندا، والتطورات الملحوظة في العلاقات الثنائية، والتي أثمرت عن توقيع عدة اتفاقيات ثنائية بين البلدين هذا العام.