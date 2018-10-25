وفد وزارة الدفاع يشهد افتتاح معرض "يورونافال 2018" في باريس

الشارقة 24 – وام:

حضر سعادة اللواء الركن طيار عبد الله السيد محمد الهاشمي الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الدفاع والوفد المرافق له، افتتاح فعاليات معرض "يورونافال 2018"، الذي يعقد في الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري في باريس، ويعد واحداً من أكبر وأهم المعارض المتخصصة في الصناعات البحرية على مستوى العالم.

وقام سعادة اللواء الركن طيار عبد الله السيد محمد الهاشمي والوفد المرافق له بجولة تفقدية في المعرض تعرف خلالها على أجنحة أهم الشركات الصناعية الدفاعية المشاركة مثل شركة إيرباص، و لاكروا، و نكستر، و داسو وتالس، حيث اطلع على أحدث المعدات والأسلحة والصناعات البحرية وما تنتجه هذه الشركات العالمية.

وأكد سعادته على أهمية العلاقات الإماراتية الفرنسية في كافة المجالات وبخاصة في المجال العسكري، وناقش سعادته مع هذه الشركات سبل تعزيز وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية مع القوات المسلحة الإماراتية.