الشعفار يستقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

الشارقة 24 – وام:





استقبل الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية بمكتبه، الأربعاء، معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع المقبل لوزراء الداخلية العرب، والمزمع عقده في شهر مارس القادم في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس.

كما تمت مناقشة وتبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك ودور المجلس في تعزيز أوجه التعاون الأمني العربي.

حضر اللقاء العقيد أحمد سعيد المزروعي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية.