"الهلال" يوزع مساعدات إغاثية على أهالي مديرية عرماء اليمنية

الشارقة 24 – وام:





وزعت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي"، الأربعاء، مساعدات إغاثية تضمنت سلالاً غذائية تحوي المكونات الرئيسية للغذاء إلى جانب خيم الإيواء على أسر البدو الرحل وذوي الدخل المحدود في مديرية عرماء بمحافظة شبوة اليمنية.

تأتي هذه المساعدات الإنسانية التي استهدفت 2162 شخصاً، استجابة من هيئة الهلال الأحمر لنداءات الاستغاثة العاجلة التي أطلقتها أسر البدو الرحل في مديرية عرماء في شبوة، ضمن مساهماتها للتخفيف عن كاهل الأسر غير القادرة وانسجاماً مع نهج العطاء، الذي تسير عليه دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات قيادتها الرشيدة.

وعبرت الأسر المستفيدة عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" على هذه المساعدات، التي أسهمت في تخفيف معاناتها لمواجهة الظروف الصعبة التي تعيشها، والتي تسببت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية.