أحمد بن طحنون يشهد التشغيل التجريبي لمنتسبي الخدمة الوطنية البديلة

الشارقة 24 – وام:





شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، التشغيل التجريبي الأول لمنتسبي الخدمة الوطنية البديلة لشركة أبوظبي للزيوت النباتية - أدفوك.

وتعتبر "أدفوك" منذ تأسيسها عام 1998م أحد الشركاء الاستراتيجيين لمنظومة الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي، حيث تختص الشركة في إنتاج أنواع متعددة من الزيوت النباتية بجودة عالية من خلال التصفية والتعبئة، كما تتضمن علامات تجارية مختلفة داخل وخارج الدولة.

حضر عملية التشغيل التجريبي كل من سعادة خليفة أحمد العلي - مدير عام مركز الأمن الغذائي، وعدد من المسؤولين.

وبهذه المناسبة، أعرب اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان عن فخره وسعادته بنجاح منتسبي الخدمة البديلة في الوصول إلى مستوى مهني عال يضمن إدامة وتشغيل وإدارة المنشآت الحيوية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في كافة الظروف والأوقات.

وأكد أن ضمان النجاح في تنفيذ الخدمة الوطنية والاحتياطية يعتمد اعتماداً كلياً على الجهود الموحدة والفعالة المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية، كما أن إدارة استراتيجية برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، هو جهد جماعي يتطلب تعاوناً واسع النطاق بين الجهات المعنية داخل وخارج القوات المسلحة، بهدف ضمان متابعة تنفيذ المبادرات وقياس مؤشرات الأداء لتقييم مستوى التقدم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للخدمة الوطنية والخدمة الاحتياطية.