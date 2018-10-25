"الدفاع" تنظّم جلسة حول "تأثير القانون على سلوك الجماعات المسلحة"

الشارقة 24 – وام:

عُقدت، الأربعاء، جلسة حوارية بعنوان "تأثير القانون والقيم على سلوك القوات والجماعات المسلحة في ساحة المعركة" ضمن ورشة العمل الثانية عشرة لكبار الضباط حول القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية، والتي تستضيفها وزارة الدفاع، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدعم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الهلال الأحمر واللجنة الوطنية للقانون الدولي لليوم الخامس على التوالي.

حضر الجلسة معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، وعدد من المسؤولين والقيادات العسكرية وأكثر من 150 من كبار الضباط العسكريين المشاركين من 80 دولة.

وأوضح العميد ركن حقوقي سالم جمعة الكعبي مدير مديرية القضاء العسكري، أن استضافة دولة الإمارات للورشة، بمشاركة أكثر من 150 من كبار الضباط العسكريين، تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز ونشر القانون الدولي الإنساني ومبادئه إقليمياً ودولياً وحرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية الإنسانية وتعزيز القواعد والمعايير الدولية الخاصة بالعمليات العسكرية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب والمعرفة وفق اعتبارات القانون الدولي الإنساني في الممارسات العملية.