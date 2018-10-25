انطلاق أعمال ندوة "هندسة الطرق وسلامة المرور" بأبوظبي

الشارقة 24 – وام:





شهدت أبوظبي، الأربعاء، فعاليات الندوة الدولية "هندسة الطرق وسلامة المرور التي نظمتها جمعية الإمارات للسلامة المرورية، بالتعاون مع دائرة النقل، ولجنة السلامة المرورية، والمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق، والمنظمة العربية للسلامة المرورية، تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وذلك بفندق إنتركونتينتتال.

حضر حفل الافتتاح معالي محمد صالح بن بدوة الدرمكي رئيس جمعية الإمارات للسلامة المرورية ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وبناصر بالعجول رئيس المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق وعفيف الفريقي رئيس المنظمة العربية للسلامة المرورية وعدد كبير من ممثلي الوزارات والدوائر المحلية في الدولة.

وتوجه معالي محمد صالح بن بدوة الدرمكي بالشكر والتقدير لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على رعايته ودعمه للندوة الدولية، مؤكداً أن الجمعية حريصة على عقد المؤتمرات والندوات العلمية التي تتناول محاور السلامة المرورية وطرحها للبحث والدراسة والاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال، بهدف تزويد الجهات المعنية بما يتمخض عنها من بحوث ودراسات وتوصيات يستفاد منها على الساحة المحلية وترتقي بالثقافة والمعرفة المتعلقة بالسلامة المرورية للحد من حوادث المرور والخسائر الناجمة عنها وحماية مستخدمي الطريق من التعرض لها.