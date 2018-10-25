"تنمية المجتمع" و"زايد للإسكان" يوقّعان مذكرة تفاهم

الشارقة 24:





وقّعت وزارة تنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان مذكرة تفاهم بخصوص تنفيذ مشروع مشترك لخدمة كبار المواطنين وذوي الإعاقة.

وقّع المذكرة كل من سعادة سناء محمد سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع، وسعادة المهندسة جميلة محمد الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وهدفت مذكرة التفاهم إلى توحيد الجهود في تقديم الأفضل لكبار المواطنين وذوي الإعاقة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتحقيق رفاهية المواطن والارتقاء في جودة الحياة في الدولة وتوفير الحياة الكريمة من خلال تضافر كافة الجهود والتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى توفير كافة الاحتياجات والإضافات الضرورية لمقر السكن الحالي للفئات لتكون مناسبة وملائمة لهم.

وحددت المذكرة مجالات التعاون بين الجهتين، بتوفير أعداد وبيانات الحالات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية والتنسيق مع برنامج الشيخ زايد للإسكان بشأنها، إضافة إلى تحديد حالة مسكن المستفيد من المساعدات الاجتماعية (صيانة / إضافة/ تهيئة) وتقديمها للبرنامج، وتقديم الدعم المالي من خلال الشركاء الاستراتيجيين، وضمن المسؤولية الاجتماعية لهؤلاء الشركاء، من أجل إنجاز مشروع (صيانة / إضافة/ تهيئة) لعدد من منازل الأشخاص المستفيدين من المساعدات الاجتماعية.