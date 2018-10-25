القوات المسلحة توقع اتفاقيتي تعاون مع جامعتي "الإمارات وخليفة"

الشارقة 24 – وام:





تحت رعاية وزارة الدفاع، شهد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، الأربعاء، توقيع القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة في اللجنة العليا لجائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار، اتفاقيتي تعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بحضور معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة .

جرى توقيع الاتفاقيتين خلال المؤتمر السنوي لوزارة الدفاع "القادة لحروب القرن الحادي والعشرين" الذي انطلقت أعماله، الأربعاء، في أبوظبي تحت شعار "الدفاع الوطني في عصر الابتكار التكنولوجي".

وقع الاتفاقيتين سعادة العميد الركن مهندس مبارك سعيد غافان الجابري رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وعن جامعة الإمارات الدكتور محمد البيلي مدير الجامعة وعن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي للجامعة.