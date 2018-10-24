عبد الله بن زايد يشهد الحفل الختامي لمسابقة "رواد القصر"

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والأمير أندرو دوق يورك، الابن الثاني للملكة إليزابيث الحفل الختامي للنسخة الخليجية الأولى من "مسابقة رواد القصر" الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء في قصر الإمارات بأبوظبي.

وفاز بالمسابقة سيف الدرمكي صاحب شركة أرتيلوس سوفت وير هاوس ذ.م.م.

وهي شركة ناشئة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتسعى إلى توفير حلول الفحص الطبي للفئات المهمشة حول العالم عبر تسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة قطاع الرعاية الصحية وتحديداً في فحص المرضى عن بعد.

كما فازت شركة فودايت، لمؤسسها عبد الله الشمري، والتي تقدم أحدث الخدمات التكنولوجية للشركات العاملة في مجال الأغذية والمشروبات من خلال بوابة التجارة الإلكترونية التي توفر كافة الأدوات اللازمة كالمواقع وتطبيقات التجارة الإلكترونية حسب الطلب وأدوات الإدارة الذكية وبوابات الدفع الإلكتروني.

وفازت أميرة القبيطي عن تطبيق الراوي الذي يتميز بأنه عابر للحدود لما يتمتع به من قدرات رقمية في إنشاء الكتب الصوتية وتوزيع الكتب العربية بمجموعة من اللغات الأجنبية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تؤمن بأن الشباب هم أعمدة التنمية في هذا الوطن وأن الاستثمار في أفكارهم وقدراتهم والارتقاء بها وتوظيفها بشكل فاعل يدعم مسيرة نهضة وتقدم الوطن.

وأضاف سموه أن قيادة الدولة الرشيدة تعمل على دعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على الابتكار للمساهمة في استشراف المستقبل لمواكبة مرحلة اقتصاد ما بعد النفط، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" الذي يرتكز على تحفيز الأعمال والاستثمار وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار وتعزيز نمط الحياة بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة وريادتها ويدعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعي.

وأشار سموه إلى أن أبوظبي تمضي قدماً في مسيرتها الريادية لتكون عاصمة للابتكار والإبداع في العالم من خلال تعزيز ريادة الأعمال لدى المواطنين وتقديم الدعم المطلوب لإنجاح مشاريعهم الابتكارية وتهيئة بيئة حاضنة لتنفيذ أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة ومثمرة على أرض الواقع.

وتوجه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالشكر إلى الأمير أندرو دوق يورك على دعمه لمسيرة الابتكار وريادة الأعمال وحرصه على دعم مسابقة رواد القصر بنسختيها الإماراتية والخليجية ومد الشباب العربي بالمعلومات والنصائح التي ترفع عزيمتهم وتعزز إصرارهم على النجاح والتطور.