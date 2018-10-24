محمد بن راشد: السعودية شريك مؤثر في مستقبل الاقتصاد العالمي

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الرؤية التنموية الطموحة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية تجعل منها شريكاً مؤثراً في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، مشيداً بالمبادرات النوعية التي تتبناها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرامية إلى تحفيز الحوار البناء حول سبل تعزيز التعاون نحو اكتشاف مسارات جديدة لدفع جهود التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك بمناسبة حضور سموه فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي برعاية خادم الحرمين خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض بحضور عربي وعالمي كبير.

وأثنى سموه على المستوى التنظيمي الجيد للمبادرة والذي يعكس مدى اهتمام المملكة بالموضوعات المطروحة للنقاش وحرصها على تهيئة المناخ الملائم لإنجاح أهدافه مع استقطاب المبادرة في دورتها الثانية مشاركة نوعية تحدث خلالها لفيف من كبار المسؤولين العرب والأجانب حول طيف واسع من الموضوعات المعنية بمستقبل الاستثمار.

وأعرب سموه عن خالص التقدير والامتنان لما وجده الوفد الإماراتي الكبير الذي زاد عدد أعضائه على 150 من معالي الوزراء و الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورجال الأعمال من حسن استقبال وكرم ضيافة، في بلدهم الثاني السعودية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتطابق وجهات نظر الجانبين حول متطلبات التطوير والتنمية خلال المرحلة المقبلة وفي مقدمتها الاهتمام بالاستثمار في دعم قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم وإمدادهم بمقومات التميز اللازمة لتمكينهم وتوظيف أحدث التقنيات في ترسيخ أسس التنمية المستدامة وصولا إلى أرقى مراتب التميز في شتى المجالات.

وقد حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الجلسة الخاصة التي تحدث خلالها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية وضمت إلى جواره الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، و سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يشارك فيها هذا العام أكثر من 150 متحدثاً من كبار الساسة والاقتصاديين والمستثمرين ورجال المال والأعمال، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 140 جهة بحضور أكثر من 4 آلاف شخصية جمعتهم أكثر من 35 فعالية من جلسات حوارية ومنتديات ولقاءات نقاشية مفتوحة وورش عمل متخصصة.

وقد أشاد الأمير محمد بن سلمان خلال حديثه بالتجربة التنموية المتميزة التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي بدأت من دبي التي طرحت تصوراً جديداً للتنمية الاقتصادية مغايراً للنمط السائد في منطقة الخليج العربي لعقود والمتمثل في الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر رئيس للدخل، منوهاً بالمشروع التنموي الفريد الذي قدمه قائد ذو رؤية مستقبلية متميزة هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي جعل من دبي نموذجاً في تنويع مصادر الدخل بتشجيع وتنمية القطاعات الاقتصادية المتنوعة فيها.

واستعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال الجلسة العديد من الأرقام التي تشهد على التطور الكبير والإنجازات الملموسة التي حققها الاقتصاد السعودي خلال السنوات الثلاث الماضية التي تضاعفت خلالها الموارد غير النفطية للملكة بنسبة ثلاثة أضعاف، حيث تشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي في المملكة يتراوح هذا العام ما بين 2.2% و2.5% وهبوط العجز في الميزانية من 9.3% العام الماضي إلى نحو 4.6% العام الجاري، في الوقت الذي من المتوقع أن تتجاوز فيه ميزانية المملكة العربية السعودية للعام القادم تريليون ريال سعودي، مع تزايد نسبة الإنفاق الرأسمالي، مؤكدا استمرار المملكة في تنفيذ مشاريعها التنموية الضخمة التي أعلنت عنها وصولا إلى تحقيق النتائج المرجوة ضمن شتى القطاعات، مع استمرار تحسن ترتيب المملكة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.

وشدد على مواصلة المملكة مسيرة التطوير والتحديث في المملكة ليس فقط في القطاع الاقتصادي، ولكن أيضاً ضمن كافة القطاعات الثقافية والاجتماعية، وبما يخدم تطلعات الشعب السعودي الذي وصفه بأنه شعب "جبار وعظيم" ولن يستطيع أحد أن يثنيه عن أهدافه التنموية الطموحة.

وأشاد ولي العهد السعودي بجهود التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية والتي تشهد العديد من المشاريع التنموية الضخمة وما أتبعها من نتائج إيجابية قوية في الكويت والبحرين وسلطنة عمان، وكذلك في مصر ولبنان والأردن وغيرها من دول المنطقة التي تباشر حالياً العمل على تطوير قدراتها الاقتصادية، معرباً عن ثقته بأن منطقة الشرق الأوسط ستتمكن من تحقيق تقدم عالمي خلال السنوات الثلاثين القادمة لتكون "أوروبا" الجديدة، وأكد حرص المملكة على المشاركة بقوة والعمل بكل اجتهاد من أجل الوصول إلى هذا الهدف الاستراتيجي.

وبدأ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني حديثه بتوجيه الشكر لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت لدعمهم للبحرين لتخطي كافة التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، وإيمانهم بما تحاول المملكة القيام به من إصلاحات وجهود تنموية ضمن شتى القطاعات.

فيما تطرق لجهود البحرين في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة والعناصر التي ركزت عليها في هذا الخصوص، لاسيما تنويع مصادر الدخل وهي السياسة التي آتت ثمارها بتحقيق القطاعات غير النفطية نموا قدر بحوالي 5% خلال العام الماضي، مستعرضاً عدداً من التدابير الاقتصادية التي ستعكف مملكة البحرين على تبنيها وتنفيذها خلال المرحلة المقبلة دعما لنمو اقتصادها في مرحلة باتت توجب الانتقال من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد الرقمي.

وأثنى ولي عهد البحرين على الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وقال إن الإصلاحات التي تشهدها السعودية في الوقت الراهن لها مردودها الإيجابي الكبير على المنطقة العربية برمتها، واصفاً المملكة بأنها محرك النمو الأساسي في المنطقة.

من جانبه، استعرض سعد الحريري جهود الإصلاح الجارية في لبنان الذي يستعد لتشكيل حكومته الجديدة والتي من المنتظر أن يتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها بلاده في المرحلة الراهنة، إلا أن العزم أكيد على تحقيق الإصلاحات المنشودة والتي تواكب تطلعات الشعب اللبناني وتلبي احتياجاته.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني خلال الجلسة التي حضرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن لبنان ماضية بقوة في مسيرة الإصلاح والتي باتت تتطلب أكثر من أي وقت مضى مراجعة التشريعات والقوانين بصورة تمكن من التصدي للفساد بكافة صورة وأشكاله، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية القادمة ستكون حكومة عمل وستحظى بثقة المواطن اللبناني وستكون صورة عن مجلس النواب الجديد الذي أقر كافة الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها، منوهاً إلى أن التشكيل الوزاري الجديد سيضم تكنوقراط وسيشهد مشاركة واسعة للمرأة اللبنانية التي أشاد بجدارتها بتحمل المسؤولية ما يستدعي منحها مكانتها المستحقة في مضمار العمل الحكومي في بلاده.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد قام بجولة في مقر منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في "مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات" بالعاصمة الرياض، وشاهد الجدار الرقمي وهو عبارة عن شاشة تفاعلية لمحركات البحث العالمية، وجدار الطاقة الذي يوفر كافة المعلومات للمشاركين حول المنتدى وفعالياته المختلفة على مدار فترة انعقاده.

وشملت جولة سموه في مقر المنتدى زيارة المعرض المصاحب الذي شاهد من خلاله مشروعاً تقنياً شارك في تنفيذه مجموعة من الطلبة الإماراتيين وهو عبارة عن مجسم لخارطة الحمض النووي واطلع على النسخة الإلكترونية التفاعلية من الكتاب السنوي لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

رافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال الجولة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي محمد الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، و محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، و عبدالله أحمد الحباي، رئيس دبي القابضة رئيس مجموعة مراس.

يذكر أن أعمال اليوم الثاني من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار كانت قد شملت مناقشة طيف واسع من الموضوعات المهمة من بينها دور الرؤساء التنفيذيين العالميين في دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإمكانية تحويل العالم العربي إلى قوة اقتصادية عالمية، ومستجدات التجارة العالمية لاسيما مع ظهور العملة الرقمية ومدى إسهام تقارب المال والبيانات في تغيير قواعد التجارة.

وقد حاولت مناقشات المنتدى التوصل إلى إجابات شافية لمجموعة من التساؤلات المهمة حول موضوعات وثيقة الصلة بمستقبل الاستثمار ومنها الكيفية التي من الممكن أن يسهم بها النمو السريع وزيادة مستوى الاتصال في تغيير السلوك الاستهلاكي، ومدى إمكانية التنبؤ بمستقبل أسواق رأس المال العالمية، والعلاقة بين القطاعان العام والخاص وعما إذا كان التفوق سيكون من نصيب الملكية الخاصة أم الأسواق العامة في المستقبل وكيف سيقود التحول الاقتصادي عبر قارة أفريقيا النمو والاستثمار الدوليين.

وتطرقت حوارات "مبادرة مستقبل الاستثمار" إلى مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بآفاق التنمية الاقتصادية والمدرجة ضمن ثلاثة محاور رئيسة هي: الاستثمار في التحول، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية، حيث تم استعراض دور الاستثمار في دفع مجالات النمو، ورفع مستوى الابتكار وكذلك دوره في مواجهة التحديات العالمية.