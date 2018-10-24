وزراء: البيانات أساسية لرسم السياسات الوطنية

الشارقة 24:

أكد وزراء في حكومة دولة الإمارات، على أهمية البيانات في رسم السياسات الوطنية، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال بناء نموذج مثالي لاقتصاد المعرفة.

جاء ذلك، خلال فعاليات منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018 الذي اختتم فعالياته، يوم الأربعاء، بدولة الإمارات وأقيم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ونظمته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء واستمر ثلاثة أيام في مدينة الجميرا بدبي.

وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن دولة الإمارات اليوم هي نموذج يحتذى به في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية، فهي ومن خلال العمل على استراتيجياتها التنموية المحلية تسير بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف الـ17 والغايات الـ169 لأجندة التنمية المستدامة، والتي تنسجم مع الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة لصناعة المستقبل وبناء اقتصاد معرفي متنوع ومتوازن ومستدام يقوم على الابتكار لتحويل التحديات الى فرص تدعم جهود التنمية.

من جانبه، عبر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، عن الفخر بالمكانة المتميزة التي اكتسبتها دولة الإمارات وتحولها إلى وجهة عالمية لاستقطاب المنصات العالمية والخبراء.

بدورها، أوضحت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، أن دولة الإمارات تتميز بخليط مجتمعي متطور ومواكب لأبرز القضايا التي تؤثر على حياة الأفراد وأداء القطاعات وفي مقدمتها البيانات.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، على تميز دولة الإمارات في استضافة وتنظيم المنتديات ذات المستوى العالمي، وخصوصاً في مجالات العلوم المتقدمة والبيانات حيث تمكنت الدولة من استضافة أهم حدث عالمي في مجال البيانات ووفرت له كل مقومات نجاحه.

من جهتها، ذكرت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي، أن هذا المنتدى يجمع خبراء البيانات من مختلف دول العالم وهي مناسبة فريدة مكنت الجهات المختلفة من تسليط الضوء على تجاربها الناجحة في تسخير البينات لخدمة مجتمعاتها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

من جانبه، أشار معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، إلى أن استضافة دولة الإمارات لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، تأتي منسجمة تماماً مع التطورات العالمية التي تشهدها القطاعات المختلفة بفضل التقنيات الحديث وثورة المعلومات.