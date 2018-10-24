افتتاح قاعة الإمارات بجامعة الدفاع الوطني في كازاخستان

الشارقة 24 – وام:

افتتح كل من سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، وسعادة راشد المحرزي الملحق العسكري لدولة الإمارات في أستانا، ومورات ميكييف النائب الأول لوزير الدفاع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بجمهورية كازاخستان، قاعة دولة الإمارات بجامعة الدفاع الوطني في كازاخستان، التي تحمل اسم الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان نور سلطان نزار باييف.

حضر الافتتاح، سعادة حميد سعيد النعيمي نائب الملحق العسكري لدولة الإمارات في أستانا، ووفد القوات المسلحة لدولة الإمارات، ومسؤولو وزارة الدفاع الكازاخية ورؤساء البعثات العربية المعتمدون لدى جمهورية كازاخستان.