حمدان بن محمد يطلع على سير العمل في موانئ دبي

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي ماضية في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم مختلف مكونات منظومة الاقتصاد الوطني ضمن شتى قطاعاتها، في الوقت الذي تتضاعف فيه الجهود لترسيخ مكانة دبي على خارطة الاقتصاد العالمي بين المدن الأسرع نمواً والأكثر تبنياً للحلول التقنية التي تلبي احتياجات المستقبل.

وأثنى سمو ولي عهد دبي، على جهود الكوادر الوطنية الشابة والأدوار التي يقومون بها بكفاءة عالية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، والروح الإيجابية التي يتمتعون بها لتعزيز مسيرة دبي التنموية، وخلق نموذج اقتصادي عالمي يحتذى، معرباً سموه عن تقديره للدور الفاعل للكفاءات البشرية الوطنية التي جعلت من ميناء جبل علي مساهماً رئيساً في اقتصاد دبي المتنامي، إذ أكد سموه أن دعم وتطوير الكوادر البشرية الوطنية واستيعابها في مختلف التخصصات يأتي في صدارة أولوياتنا.

وأشار سموه إلى أن موانئ دبي العالمية بمحطاتها الدولية البالغ عددها 78 محطة تمثل حلقة وصل محورية لحركة التجارة الدولية، بينما تقوم بدور مهم في تحقيق أهداف خطة دبي 2021، مؤكداً سموه أن البنية الأساسية المتطورة التي تمتلكها دبي والمدعومة بتسهيلات متفوقة، وبيئة تشريعية محفزة، عناصر تصب في مجملها نحو تعزيز نمو وازدهار كافة أنشطة الأعمال والتجارة، وتدعم سمعة الإمارة العالمية كمركز اقتصادي رئيس ومؤثر.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لميناء جبل علي، يرافقه سعادة عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث كان في استقبال سموه سعادة سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية وعدد من كبار مسؤولي وموظفي الشركة.

واطلع سمو ولي عهد دبي، خلال الزيارة، على سير العمل في مرافق ميناء جبل علي ومحطاته، وتعرف على التقنيات المتطورة والابتكارات المطبقة في الميناء والتي عززت كفاءته التشغيلية، ليصبح من أفضل الموانئ في العالم.