خليفة بن طحنون يواصل زياراته لأسر الشهداء

الشارقة 24 – وام:

واصل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي جولته لزيارة أسر وذوي الشهداء.

فقد زار الشيخ خليفة بن طحنون اليوم الأربعاء، عدداً من أسر الشهداء للاطمئنان على أحوالها وأوضاعها ومتابعة احتياجاتها في إطار جولة تشمل مختلف مناطق وإمارات الدولة.

ونقل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إلى أسر الشهداء وذويهم تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لهم دوام السعادة.

وأكد أن هذه الزيارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات سموه بالالتقاء بأسر الشهداء والاطمئنان على أحوالها وتسخير الإمكانات كافة لها وتلبية احتياجاتها ومتابعة شؤونها.

وتبادل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان الأحاديث الودية مع أسر الشهداء، واطلع على أحوالها واطمأن على أوضاعها، مؤكداً أن المكتب يعمل على ضمان تسخير الإمكانات كافة لخدمة أبناء الشهداء وذويهم.

وأشار إلى أن المكتب منذ تأسيسه نفذ العديد من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تمكين أسر الشهداء وذويها في مختلف المجالات الاجتماعية والتعليمية وغيرها.

من جانبهم، أعرب أسر وذوو شهداء الوطن عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين ما تقدمه القيادة الحكيمة للمواطنين وأبناء الشهداء وذويهم من رعاية واهتمام ومتابعة.