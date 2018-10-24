القبيسي تبحث تعزيز العلاقات مع كازاخستان

الشارقة 24 – وام:

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة.

جرى خلال اللقاء، الذي حضره سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، في المجالات البرلمانية والثقافية والتعليمية، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي الشيوخ والنواب في كازاخستان، بما يعكس التطور الذي تشهده علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، في ظل دعم لا محدود من قبل قيادتي البلدين.

وبحث الجانبان، الزيارة التي سيقوم بها قاسم جومارت توكاييف رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كازاخستان إلى المجلس الوطني الاتحادي في نوفمبر المقبل، لبحث مختلف أوجه التعاون بين المؤسسات البرلمانية في البلدين.

وأشادت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، بعلاقات التعاون القائمة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي الشيوخ والنواب في كازاخستان، والتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا التي تهم البلدين .