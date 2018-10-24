البواردي يفتتح مؤتمر الدفاع الوطني في عصر الابتكار التكنولوجي

الشارقة 24 – وام:

افتتح معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، يوم الأربعاء، المؤتمر السنوي لوزارة الدفاع "القادة لحروب القرن الواحد والعشرين"، الذي يعقد تحت شعار "الدفاع الوطني في عصر الابتكار التكنولوجي"، وتستمر أعماله لمدة يومين، حيث عقدت جلسات اليوم الأول للمؤتمر في مقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بينما تعقد جلسات اليوم الثاني، يوم الخميس، بمقر أكاديمية ربدان في أبوظبي.

حضر افتتاح المؤتمر، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وأكثر من 700 من كبار القادة والخبراء والمتخصصين والأكاديميين المدنيين والعسكريين، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وأعلن معالي محمد بن أحمد البواردي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أنه سيراً على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، تعمل القيادة الحكيمة في دولة الإمارات اليوم، على ترسيخ ثقافة الابتكار في المجتمع، وتحث على إطلاق العنان للطاقات الإبداعية لدى أجيال المستقبل في مختلف مجالات الحياة بما فيها العلمية والتقنية والإدارية.

وفي ختام جلسات اليوم الأول، كرم معالي محمد بن أحمد البواردي المتحدثين في جلسات المؤتمر والشركاء الاستراتيجيين للوزارة وعدداً من المبتكرين من مجندي الخدمة الوطنية.