محمد بن زايد ومستشار النمسا يبحثان تعزيز العلاقات

الشارقة 24 – وام:

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا الصديقة، خلال اتصال هاتفي، يوم الأربعاء، العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والنمسا، وسبل تطويرها في المجالات كافة، بما يحقق مصالحهما المشتركة .

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، آفاق التعاون الثنائي والعمل المشترك في عدد من المجالات والجوانب التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وتطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.