محمد بن راشد يزور مؤسسة مسك الخيرية ويطلع على مبادراتها ومشاريعها

الشارقة 24 – وام:

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بزيارة مؤسسة "مسك الخيرية" في العاصمة السعودية الرياض، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر المؤسسة معالي بدر بن محمد العساكر رئيس مركز "مبادرات مسك الخيرية".

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد - خلال الزيارة - على أهداف المؤسسة غير الربحية الرامية إلى النهوض بقدرات الشباب عبر اكتشاف المواهب الواعدة ودعمها بالتعليم والتدريب وتوفير وسائل الرعاية المختلفة وإتاحة المجال أمام تلك الطاقات المبدعة للتطور من خلال تيسير وصولهم إلى مختلف الروافد الثقافية والفكرية والمعرفية والإبداعية عموماً والدور الكبير الذي تلعبه المؤسسة، لاسيما في النهوض بإسهامات الشباب السعودي الذين يقدر عدد المستفيدين بينهم من دعم المؤسسة بنحو مليون شاب وشابة.

وقد أبدى سموه إعجابه بفكرة المؤسسة ورسالتها والأهداف النبيلة والاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها والتي تتطابق في جوانب كثيرة منها مع النهج الذي تلتزمه دولة الإمارات في الاستثمار في الإنسان وتشجيع الشباب ورعايتهم وتمكينهم من نيل أفضل الفرص العلمية والمهنية، مثنياً سموه على جهود القائمين على "مسك الخيرية" وفي مقدمتهم مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في السعودية لما للمؤسسة من أثر كبير في المجتمع بتركيز اهتمامها على فئة الشباب الذين يمثلون القلب النابض وقوة الدفع الرئيسة لأي مشروع تنموي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة في اتجاه دعم الشباب سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها من خلال الأنشطة والبرامج والمبادرات المتنوعة التي تقوم بتنفيذها بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، مشيداً سموه بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المؤسسة خلال فترة وجيزة ومنذ انطلاقها في العام 2011.

وأكد سموه أن مؤسسة "مسك" تعد نتاج رؤية رشيدة لمستقبل التطوير القائم على تنمية المعرفة والاستثمار في بناء الإنسان إذ تنتهج المؤسسة نسقاً فكرياً متطوراً تعمل من خلاله على تنفيذ سلسلة من الأهداف التنموية السامية القائمة على توسيع مساحة مشاركة الشباب وإمدادهم بالمقومات اللازمة لإطلاق طاقاتهم الكامنة وتوفير مختلف وسائل الرعاية لتمكين أصحاب المواهب المبدعة وتهيئة بيئة صحية تكفل نموها وتطورها لبناء رصيد استراتيجي من رأس المال البشري الذي يمثل أحد أهم ضمانات التقدم والتميز في المستقبل.